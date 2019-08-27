Переслідування зі стріляниною: вночі на Об’їзній затримали п’яного порушника.

Поблизу вулиці Будного поліція затримала п’яного водія, що здійснив кілька ДТП намагаючись втекти від патрульних, повідомляє Тернопіль 1.

Як пишуть у соцмережах, водій автомобіля Opel Astra їхав зі Східного і не зупинився на вимогу поліції. А потім на швидкості звернув у напрямку Гаївського мосту, за ним – кілька машин патрульної поліції. Перехопили водія-порушника на мікрорайоні «Дружба».

Тим часом у патрульній поліції підтвердили 25 серпня, близько 23:30 год, екіпаж патрульних помітив транспортний засіб Опель Астра, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху. Водія намагалися зупинити, однак той ігнорував вимоги поліцейських та лише збільшував швидкість руху.

Під час переслідування, водій-порушник здійснив зіткнення з двома службовими автівками, внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження, та кермувальник далі продовжив рух. Окрім того, водій здійснив ще одну дорожньо-транспортну пригоду з 20-річним водієм автомобіля Мазда.