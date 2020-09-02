Ускладнений рух транспорту на вулиці Руській у центрі Тернополя буде сьогодні протягом всього дня. Там закрили одну смугу через ремонтні роботи.

Як повідомляє Терен, поблизу «Роксолани» прорвало трубу.

На місці працює «Тернопільводоканал». Проблему згодом усунуть. До кінця дня будуть ще працювати ремонтники, аби укласти асфальт.

– Права смуга не є перекритою, рух перекрили на лівій смузі, де ведуться роботи, – розповідає радник мера Антон Марчевський. – Вони триватимуть до кінця дня. Тому для комфортного руху водіїв закликаємо оминати вулицю Руську.