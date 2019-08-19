Нелюди на Тернопільщині викинули цуценят, замотаних скотчем у картонній коробціНеподалік Тернополя знайшли двох цуценят. Про інформацію повідомили зоозахисників. Ті ж були шоковані, собачок хтось посадив у коробку, замотав скотчем і залишив помирати. Щоб вибратись на волю тваринам довелось прогризти картонну коробку, повідомляє Т1 Новини.Це дорога на Лозову неподалік Гаїв Шевченківських. Саме тут на узбіччі місцеві жителі знайшли двох цуценят. Про знахідку повідомили зоозахисників, щоб ті забрали тваринок на перетримку. Проте, коли ті приїхали були вражені побаченим."Цієї суботи зателефонували нам і повідомили, що в посадці виявили двох собачок. Вони були у коробці замотаній скотчем і могли б тут загинути", – каже голова ГО "Ноїв Ковчег" Володимир Тукало.