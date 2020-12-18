Світ

Смертна кара на вибір

Головна демократія світу традиційно не зважає на волання затятих противників смертної кари й продовжує страчувати своїх найзапекліших маргіналів різними екзотичними способами. Мін’юст США на федеральному рівні розширив список способів здійснення смертної кари. Тепер, крім ін’єкції, дозволено застосовувати електричний стілець, отруйний газ і розстріл. Вже невдовзі засуджених на федеральному рівні до смертної кари можна буде стратити будь-яким законним способом у тому штаті, де було винесено вирок. За період між 24 грудня і 20 січня (дата інавгурації нового президента США) нинішнє керівництво Мін’юсту планує провести кілька страт злочинців. Це пов’язано з тим, що Джозеф Байден, який переміг на президентських перегонах, виступає проти смертної кари, на відміну від свого опонента Дональда Трампа. Останній, вочевидь, має намір на завершення своєї каденції очистити світ від кількох душогубів. Зовсім трохи не пощастило бідолахам (бідолахам?)…

Спалили не того

У країні йогів і заклиначів страхітливих кобр можливі різні дива, однак те, що сталося з 75-річним індусом, є справді досить екстраординарним. Пенсіонер отримав позитивний результат тесту на COVID-19, його госпіталізували, а через два дні родичам повідомили про смерть старенького. Тіло померлого зберігалося згідно з правилами запобігання поширенню коронавірусу, і близькі могли побачити його обличчя лише на відстані й не могли як слід його розгледіти. Через день після того як відбулася кремація зажуреним родичам подзвонили з лікарні й повідомили, що їхній дідусь… видужав і його треба забрати додому. “Ми були просто шоковані й не знаємо, кого спалили…”, – розповів син “воскреслого”. Виявилося, що старого просто переплутали з іншим пацієнтом, який помер від коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я штату створило спеціальний комітет для розслідування цього інциденту.

Україна

Немає результату – немає посади

Президент Володимир Зеленський на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України визначив питання, які повинні бути пріоритетними в їхній роботі. Основним завданням наших послів Президент назвав “працювати так, щоб Україна завжди була на порядку денному наших міжнародних партнерів”. “Зовнішньополітичний пріоритет – встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України “, – додав він. В.Зеленський зазначив, що посли повинні у кожній країні ставити питання відновлення повернення Донбасу та Криму. Іншим пріоритетом залишається подальше продовження санкцій проти Росії і робота над притягненням її до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права. Гарант вирішив також трохи настрашити амбасадорів – вочевидь, щоб ті перебували в належному тонусі. “Новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату – немає посади посла”, – заявив В.Зеленський.

Прийнятна зарплата

“Скільки грошей вам потрібно для щастя?” – запитував Остап Бендер у свого тупуватого і злодійкуватого підручного Шури Балаганова. Той, пригадується, назвав щось в межах 6 тис. рублів (на рік), чим викликав деяку іронію з боку “великого комбінатора”. Для більшості ж українців прийнятна зарплата коливається нині між 10 і 25 тисячами. Гривень. Такими є результати опитування компанії Research&Branding Group. Відзначається, що середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби українців, котрі працюють, склав 20 328 гривень. Це в 1,7 раза більше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати. Як відзначають автори опитування, мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тисяч гривень, а максимальна – 100 тисяч гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися саме в інтервалі від 10 тисяч до 25 тисяч грн. За останній рік рівень прийнятної заробітної плати збільшився на 5,5% – з 1 927 гривень у 2019 році.

Завершився життєпис, зітканий із суперечностей

Вчора завершився земний шлях одного з найбільш неоднозначних українських політиків – міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Він помер у Німеччині від ускладнень коронавірусу. Після знову щасливих для нього останніх виборів він так і не зміг приступити до керівництва містом, а отже – “умножить на ноль” когось із своїх недостатньо слухняних чи оперативних підлеглих, як полюбляв іноді їм обіцяти (а, може, й справді “умножати”). Життєпис Кернеса був ніби зітканий із усіляких суперечностей, до того ж – з присмаком скандалів. Йому часто згадували кримінальне минуле і відповідну манеру поведінки, що нагадувала персонажів “лихих” 90-х. Довший час його вважали явно проросійським політиком і підозрювали (можливо, небезпідставно) в організації зграй “тітушок” під час Євромайдану. Однак в якийсь момент він, доводилося чути, зробив несподіваний крен у інший бік. Можна уявити, як було б на додачу до ДНР/ЛНР мати ще й благозвучне ХНР…

Тернопілля

Гроші полюбляють тишу

Дедалі частіше на вулицях “файного” міста, як аргумент у суперечках, використовуються кулаки. А подеколи й лунають постріли. Ну, не вистачає людям цивілізованості – що тут вдієш. Їм би взяти та й повчитися вмінню робити справи без зайвого галасу в членів групи (аж язик не дуже повертається назвати її злочинною), яка спеціалізувалася на збуванні фальшивих доларів. Гроші, в тому числі й фальшиві, полюбляють тишу; зайвого галасу навколо себе метикуваті хлопці, напевно, не здіймали. Отож і документувати цю валютну оборудку правоохоронцям довелося досить тривалий час. Тепер же настав час “воздання по заслугах”. Тим часом маленька мешканка одного з районів сама собі зробила вельми неприємний сюрприз до свят – облила сама себе кислотою. Дитя вже від певного часу виявляло потяг до не зовсім здорового екстриму: декілька місяців тому спробувало на смак щурячу отруту, яку дбайливо порозкидали по хаті батьки. Тепер їм доведеться пояснювати у суді причини такої зворушливої турботи про своє чадо…