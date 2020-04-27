Якщо команда першого Зе-намісника складалася з хоростківських земляків Сопеля, то у рогатинця Труша кістяк буде складатися з парашутистів з інших областей.

Особливу увагу варто звернути на спеціаліста з виборчих технологій з Чернігівщини Віктора Устенка, який наразі рахується радником голови Тернопільської ОДА. На сайті НАЗК є його електронна декларація як кандидата на посаду заступника Труша. Не виключено, що Устенка на Тернопільщину відправив центральний партійний офіс, оскільки у місцевих “Слуг народу” завали за завалами, а попереду місцеві вибори. Потрібна людина, яка б організувала виборчий процес та навела лад з немалою групою нардепів-слуг народу, кожен з яких прагне одноособово формувати списки в “жирні” ради, але не хоче займатися щоденною нудною роботою в містечках та селах області.

З доступних про технолога у мережі даних вбачається, що Устенко спеціалізується на створенні сіток з роздачі пайків потенційним виборцям. У кількох доступних відео він розповідає, як виграти вибори на окрузі із застосуванням сумнівних технологій. Особа з таким ПІБ була в 2012 році довіреною особою регіонала Володимира Пєхова, який переміг на мажоритарному окрузі у Житомирській області. Подейкують, що активно працював у виборчих кампаніях 2019 року, однак не прагне це “світити”. В декларації за 2019 рік немає відомостей про офіційні доходи Устенка. Фігурує лише сума 980 тисяч гривень як готівкові заощадження.

Очевидно, що на Устенка формально покладуть якийсь напрямок роботи. Ймовірно, соціальну політику, через мережу закладів якої найкраще починати вибудовувати сітки.

Але перше, з чим зіткнувся Устенко на Тернопільщині – це налагодження комунікацій його безпосереднього керівника Володимира Труша. Зауважимо, що це нелегка місія і поки що мінусова. Те, що здавалося Трушу прийнятним в Рогатині, в Тернополі не працює. Не ті масштаби, а словниковий запас керівника поки що вужчий від тематики, яку доводиться озвучувати. Наразі Труш постійно потрапляє в медійні скандали. Це вийшло і з необдуманими заявами щодо медичного забезпечення Монастириської райлікарні, і з тим, що в Почаєві нібито немає коронавірусу. Навіть далекий до адміністративної роботи Сопель так не “бив в штангу”.

Ще один скандал у вотчині Устенка – з роздачею продуктової допомоги від АТБ. Торгова мережа передала продуктові набори владі, а їздили роздавати разом представниками ОДА та активно піарилися народні депутати зі “Слуги народу” Богданець, Гевко і Марченко. АТБ це не сподобалося. Вийшов дуже неприємний скандал зі звинуваченнями, на які Зе-команда навіть не відреагувала.

Очевидно, що дебют Устенка на адміністративній посаді буде непростим. Одна справа сидіти у виборчій тіні кандидатів та давати їм поради, інша – самому бути на передовій інформаційного фронту та показувати ефективну роботу.

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