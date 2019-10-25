Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактами привласнення у 2018 році бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами однієї з сільських рад Теребовлянського району та приватного підприємства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що під час здійснення у 2018 р. будівельних робіт з перекриття даху школи та будинку культури підрядником та замовником внесено недостовірні дані в акти виконаних робіт по об’єктах. На час підписання документів роботи були незавершені та покрівельниками використовувались значно дешевші та менш якісні матеріали, ніж зазначені у актах. За попередніми даними збитки становлять близько 500 000 грн.

Розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України триває.