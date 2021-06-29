Посадовець привласнив майже 200 тисяч гривень, виділених на ремонт клубу

Привласнив понад 186 тис грн при реконструкції приміщення сільського клубу у Чортківському районі – судитимуть директор товариства.

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суд обвинувальний акт стосовно директора одного з товариств щодо привласнення ним чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та видачі завідомо неправдивого офіційного документа при реконструкції приміщення клубу в одному із сіл Чортківського району (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років під час ремонтних робіт об’єкта соціальної інфраструктури директор товариства підписав документи з неправдивими даними, завищивши обсяг виконаних штукатурних, малярних та інших робіт. На підставі цих документів замовник – Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації перерахував підряднику зайві кошти на суму понад 186 тис грн, які директор товариства згодом привласнив.

Через неправомірні дії підозрюваного бюджету спричинено збитки на вищевказану суму, більш як половина з яких уже відшкодована під час слідства. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.