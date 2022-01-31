Хуртовини та пориви вітру до 22-х метрів за секунду прогнозують до кінця цієї доби синоптики обласного гідрометцентру.

При складних погодних умовах ризик потрапити в аварію збільшується через слизьке дорожнє покриття та недостатню видимість.

Співробітники поліції рекомендують водіям бути уважними на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, уникати різких маневрів, при наближенні до пішохідних переходів варто знижувати швидкість до мінімуму. Пам’ятайте, що дозволена швидкість руху у населених пунктах – 50 км/год.

Впродовж січня цього року на автошляхах області трапилося 245 дорожньо-транспортних пригод, у яких 5 людей загинули, з них – 4 пішоходи, та 70 отримали травми. Через перехід проїжджої частини у невстановленому місці загинула одна людина, ще троє травмовано.

Правоохоронці звертають увагу пішоходів бути максимально уважними. Переходячи дорогу по пішохідному переходу, обов’язково переконайтеся, що транспортний засіб зупинився, і лише після цього виходьте на проїжджу частину. Аби вас помітили на дорозі, бажано одягати світлий, яскравий одяг чи спеціальні жилети, використовувати світловідбивні елементи (флікери) у вигляді нашивок, наліпок, браслетів тощо.