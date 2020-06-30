На вихідних відновив свою роботу нічний клуб Pulse. І одразу ж отримав протокол за порушення карантинного режиму.

Про це на засіданні міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом розповів начальник міського відділу поліції Сергій Осадца, пише Терміново.

Загалом за минулий тиждень у Тернополі склали 10 протоколів за статтею 44.3. 6 – на ресторани та бари, 4 – на магазини. За вихідні є ще 8 напрацювань, на основі яких складуть ще 8 протоколів. Серед них – і відомий заклад на масиві “Дружба”.

– На вихідних там було відкриття, – розповідає Осадца. – Наші працівники також були присутні там, виявили порушення і склали протокол. Якщо буде порушення ще раз, будемо ставити питання про роботу закладу надалі. Людей було дуже багато. Фактично, всі норми, які можна було порушити, порушили.

Окрім скаденого протоколу, поліцейські ще планують поспілкуватися із керівництвом нічного клубу, аби на майбутнє подібного не допускати.

Що ж загалом щодо ситуації у Тернополі, то Осадца зауважує: якщо сьогодні приходять в певні заклади і бачать там порушення, то зазвичай вистачає зауваження, аби їх усунули. Однак є моменти, коли дотримуватись карантинного режиму все ж важко.

– Власники закладів переконують, що карантинних вимог вони намагаються дотримуватись. Але це не працює під час танців, – пояснює Осадца. – Тож ми домовилися, щоб танці, за можливості, обмежували. Окремі колективні зібрання до 4 людей у нас ще дозволені, але наша позиція чітка – масових святкувань бути не може. Бо якщо дотримуватись дистанції не будуть, то повториться ситуація, як у Баворові (мова йде про святкування ювілею на 50+ людей).

Крім того, працівники Держспоживслужби розробили спеціальні брошури, які роздали закладам міста під підпис про ознайомлення з карантинним режимом у місті, розповів начальник міського управління Держспоживслужби Іван Гавришків.