У Тернополі від початку роботи інспекторів з паркування на власників транспортних засобів винесено 5041 постанову про адміністративні праворушення.

Понад 75% з цих постанов уже сплачені правопорушниками, за рахунок чого до бюджету громади надійшло додатково близько 1,3 млн грн. Про це повідомляють у міській раді.

Здебільшого робота інспекторів з паркування проводиться у центральній частині міста та поблизу ринку – на вул. Митрополита Шептицького і вул. Живова, а також на вул.15 Квітня. Окрім того, інспектори з паркування здійснюють реагування на повідомлення, які надсилають тернополяни у Viber, про порушення у сфері паркування в інших мікрорайонах міста.

Інформацію про автомобіль та обставини, під час яких інспекторами з паркування було винесено постанову, можна дізнатися на порталі http://inspector.rada.te.ua/ у розділі “Постанови”, ввівши номер постанови та номер транспортного засобу.