Поруч випадково опинився анестезіолог: в аквапарку “Алігатор” дивом врятували дитину

16 травня о обіді бригада швидкої виїжджала на вул. Гайову, в готельно-розважальний комплекс «Алігатор».

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, трирічна дівчинка, перебуваючи в басейні, захлиснулася водою, у неї настала зупинка дихання та серцебиття.

Дитині та її матері неймовірно пощастило, дівчинку врятував обласний дитячий анестезіолог, який випадково виявився поблизу й одразу ж розпочав проводити реанімаційні заходи.

Медики швидкої, після оперативно наданої медичної допомоги, уже врятовану маленьку пацієнтку шпиталізували в обласну дитячу лікарню.