Житель Борщова жорстоко вбив собаку на очах у свідків, серед яких були діти.

Про інцидент розповіла місцева жителька Тетяна Калуцька. За її словами, інцидент трапвся на території стадіону цукрового заводу в Борщеві, пише «Звістка».

“13 квітня, мій сусід, Н.С. (багатьом жителям Борщівщини відомий), серед білого дня, убив мого собаку. Ні за що, із саморобної зброї. Це все було в присутності людей та неповнолітніх дітей (є свідки, які викликали поліцію). До того ж, це було не одноразово. Троє моїх собак загинуло від його рук. Також декілька років тому він лякав рушницею маленьких дітей, які просто гралися на стадіоні. Але, маючи зв’язки, справу закрили. Хочу, щоб люди дізналися про нього і були більш обачнішими, оскільки в будь-який день він може почати стріляти по людях.”,- зазначила пані Тетяна.

За словами жінки, її пес був мирним і не проявляв агресії до людей.

“Собака не була агресивною, ні в кого не було до неї ніяких претензій, на день завжди її прив’язували, а на ніч спускали. Але собака ще з ночі понеділка не повернулася, а це все сталося у вівторок вдень. Того ж дня, коли його допитувала поліція, він казав, що ні до чого не причетний, це зробив не він. Однак, за словами свідків (двоє місцевих хлопців, які зателефонували в поліцію), він прикликав до себе собаку, застрелив і побачивши людей – відразу утік. В цей час, буквально в кількох метрах від місця події, на стадіоні гралися діти…”, – розповіла власниця собаки

На завершення Тетяна зізналась, що, коли дізналася про цю подію, спочатку не хотіла писати заяву в поліції, зателефонувала до його дружини, щоб мирно вияснити, чому та через що це сталося, але вона навіть не відповіла на дзвінки. А самого вбивцю не було дома від ранку.