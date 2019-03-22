Сьогодні збірна України стартує у кваліфікації до Євро-2020. І стартує матчем не з будь-ким, а з чинним чемпіоном Європи – збірною Португалії, та ще й на її полі.

І хоча в нашій групі є ще й вельми “зубасті” серби, можна передбачити, що саме гра з португальцями буде для підопічних А. Шевченка найважчою. І найбільше проблем нам варто очікувати від гравця, який постійно створює їх всім суперникам, проти яких виступає – Кріштіану Роналду душ Сантуш Авейру. Або ж просто Кріштіану Роналду. У свої 33 роки він не охолов ні до усіляких плотських утіх (про що свідчать періодичні судові позови з боку жінок не дуже важкої поведінки), ні до справ футбольних. А справа у нього на зеленому прямокутнику поля одна і найголовніша: забивати, забивати і ще раз забивати. Пропустивши груповий турнір Ліги Європи (де збірна чудово впоралася і без нього), Кріштіану тепер, напевно, з новими силами намагатиметься нагадати про себе. Безумовно, в збірній Португалії є гравці, котрі перебувають на провідних ролях у “Манчестер Сіті”, “Севільї”, “Інтері”, дортмундській “Боруссії”, “Бенфіці”; немає сумніву, що молодше покоління нащадків Ейсебіо і Фігу щосили прагне заявити про себе на повен голос, однак наразі в ролі беззаперечного соліста виступає саме він – “КріРо”, як його ще називають охочі приліплювати усілякі “кликухи” журналісти.

Чи дадуть собі з ним раду гравці збірної України? Коуч Андрій Шевченко заявив, що у нього є чітка стратегія на матч і що найперше вона полягатиме в тому, щоб “прибрати” Роналду якнайдалі від власних воріт. Що ж, ідея зрозуміла – з’являтися йому біля них, з позиції команди, що захищається, вельми протипоказано. Також не будемо забувати, що Португалія – єдина із топ-збірних, з якою наша команда не має негативного балансу в особистих зустрічах. Навпаки, у кваліфікації до Кубку світу-1998 р. українці навіть випередили португальців у своїй групі, посівши в ній друге місце слідом за німцями й зігравши 2:1 вдома і 0:1на виїзді. Як складеться сьогоднішня гра? Принаймні, півзахисник “Шахтаря” Віктор Коваленко вважає, що нам треба брати “свої” очки, і що грати наша команда буде лише на перемогу. Йому легше робити такі заяви – сам він через травму, швидше за все, не зіграє. А ось прогнози на матч Португалія – Україна від постійних і тимчасових мешканців нашого міста:

Михайло Зубик, голова Нацради з питань радіо і ТБ – 2:0

Ігор Чеболда, доцент педагогічного університету – 1:0

Ірина Гащак, головний спеціаліст “Облстатуправління” – 2:1

Ігор Дуда, директор Художнього музею – 3:0

Андрій, працював на будовах у португальському Сетубалі – 2:0

Кіт (Keeth), студент ТАНГу із Зімбабве – 3:0

Резюме: загалом, невесело… Єдиний забитий гол “подарувала” нашій збірній єдина представниця прекрасної статі. Можливо, допоможе “чітка стратегія на матч” від Андрія Шевченка?

Ігор Дуда