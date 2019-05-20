Також був звільнений очільник АПУ Ігор Райнін

Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Відповідний указ 297/2019 від 19 травня опублікували на сайті глави держави, повідомляє 5.UA.

Таким чином, Порошенко задовольнив заяву Турчинова про звільнення, яку той написав ще у п’ятницю, 17 травня. У документі секретар РНБО вказав, що йде у відставку “в зв’язку з припиненням повноважень чинного Президента”. Водночас заявив, що через російську агресію готовий стати до лав будь-якого військового підрозділу та надалі захищати Україну.

Посаду секретаря РНБО Олександр Турчинов обіймав ще від грудня 2014 року.

Крім того, Порошенко звільнив Ігоря Райніна з посади глави АП. Про це мовиться в указі №296/2019: “Звільнити Райніна Ігоря Львовича з посади глави Адміністрації Президента України згідно з поданою заявою”.

На посаді глави АП Райнін замінив Бориса Ложкіна.

Як повідомлялося, раніше про те, що ідуть у відставку, заявили представник Президента у ВР Ірина Луценко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.