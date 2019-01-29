Порошенко зробив заяву щодо другого терміну президентства

29/01/2019 Розмір тексту:

Чинний президент Петро Порошенко буде балотуватися на другий термін.

Про свою участь у виборчій кампанії 2019 року він оголосив 29 січня, виступаючи на форумі “Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом”, повідомляє Українська правда.

“Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями українців спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України”, – заявив Порошенко.

Глава держави зазначив, що “просить у виборців мандат на те, щоб гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, незалежності України”.

Він зазначив, що в своїй президентській роботі має, “чим пишатися і за що вибачатися”, але не хоче зупинятися на півдорозі розбудови держави.

“Завершуючи п’ятирічну каденцію, стартую знову заради збереження стратегічного курсу на Європейський Союз та НАТО, курсу на перетворення України у велику успішну країну щасливих людей”, – зазначив Порошенко.