Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський нагороджений орденом “За заслуги” 2 ступеня.

Про це йдеться в одному з останніх нагородних указів Президента Порошенка. Документ видано 4 травня.

У липні владиці Василію виповнюється 70 років. На правлячій архієпископській кафедрі у Тернополі перебуває з жовтня 2006 року. Один з головних промоторів та будівничий Марійського духовного центру.

Також нагороджено високою державною нагородою – орденом “За заслуги” 3 ступеня – професора ТДМУ Михайла Андрейчина.