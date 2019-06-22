Стали відомі прізвища ще двох кандидатів від “Слуги народу”.

У 165 окрузі з центром у Зборові (Зборівський, Бережанський, Підгаєцький, Козівський і Тернопільський райони) буде балотуватися 25-річний Володимир Кісілевич, який працює заступником сільського голови села Колодно Збаразького району. Після закінчення школи на Збаражчині навчався в ПТУ-4 міста Тернополя, закінчив музичну школу по класу баян, брав участь у художній самодіяльності. Після ПТУ навчався в богословській школі та ТНЕУ. Був політично активним, фігурує як один з активістів “Молодої Батьківщини”.

Натомість в 167 окрузі (центр – Чортків) від “Слуги народу” балотується 43-річний підприємець та науковець з Тернополя Володимир Гевко. Пан Володимир – відома у Тернополі людина. Засновник популярних мовних курсів “Профі-центр”, очолював раду підприємців при голові ОДА Степанові Барні. Взагалі, з колишнім намісником Порошенка його дуже багато пов’язує. Коли Барна очолював місцевий осередок партії “За Україну” в 2010 році, балотувався від неї в Тернопільську міську раду, у 2015 році в списках БПП знову балотувався до міськради. Тепер, вперше в житті доведеться змагатися з Барною, але зі… старшим братом свого товариша.

В команду “Зе” Володимир Гевко потрапив завдяки творчим стосункам молодшого брата Віктора, який давно і успішно співпрацює з 95 Кварталом. Під час президентських виборів Віктор Гевко був довіреною особою Володимира Зеленського по Тернополю.

Раніше ми розповідали, що кандидатами від “Слуги народу” стали:

Округ 163 (Тернопіль) – Андрій Богданець, заступник директора Тернопільської птахофабрики, креатура бізнесмена Петра Сачика;

Округ 164 (північні райони) – автомайданівець Ігор Василів;

Округ 166 (Теребовля) – Ігор Сопель, підприємець з Хоросткова, креатура 95 Кварталу.