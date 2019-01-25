Порізав і пограбував: на Тернопільщині молодик з ножем напав на студентку

25/01/2019 0
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Інцидент трапився 24 січня в Підволочиську близько 21:30. До лікарні за меддопомогою звернулася дев’ятнадцятирічна жителька Теофіполя Хмельницької області. Вона повідомила, що її пограбували та поранили.

За словами начальника Підволочиського відділу поліції Андрія Купчака, дівчина їхала з Хмельниччини до Тернополя електричкою. В Підволочиську мала пересісти на інший потяг, але не встигла і чекала на залізничному вокзалі.

До неї підійшов чоловік, почали спілкуватися, а після цього він запросив її на каву. Коли невідомий дізнався, що дівчині до Тернополя, запропонував провести до автовокзалу. Мешканка сусідньої області погодилася. Чоловік повів її вздовж колії, але в якийсь момент студентка передумала йти.

Після цього новий знайомий витягнув ніж, приклав його до спини та пригрозив розправою, поранивши поперекову ділянку та руку. Після цього нападник відібрав мобільний телефон, гроші й втік.

Потерпілій надали меддопомогу, але не госпіталізовували. Подія внесена в ЄРДР за статтею 187 частина 1 ККУ –  розбій.

Підозрюваного розшукують. Його прикмети:  На вигляд 30 років, зріст 165-170 см. Був одягнутий в спортивну шапку чорного кольору, темну куртку, чорні класичні штани та спортивне взуття. Спілкувався суржиком.

Кому щось відомо про дану особу, правоохоронці просять повідомляти на лінію 102.

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