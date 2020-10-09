У Тернополі — черговий випадок нелюдської жорстокості. Невідомі зловмисники поглумилися над безхатченком та побили його. Подія трапилася 7 жовтня на вул. 15 Квітня.

Як стало відомо журналістам сайту «Тернополяни», там на бездомного напали якісь чоловіки, які, завдавши важких тілесних травм, втекли з місця злочину.

До потерпілого «швидку» викликали небайдужі. Медики забрали 38-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, в травмпункт. Лікарі діагностували у бідолашного закриту черепно-мозкову травму, різану рану шиї, численні забійно-колоті рани в ділянці волосяної частини голови.

Обставини події з’ясовуються. Осіб, котрі напали на безхатченка, наразі встановлюють.