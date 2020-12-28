27 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Велика Березовиця Тернопільського району 23-річна жінка спричинила ножем тілесне ушкодження своїй чотирирічній доньці.

Поліцейські, що виїхали на місце події, викликали бригаду швидкої допомоги. Медики, оглянувши дитину, не виявили на її тілі ушкоджень, небезпечних для життя та здоров’я.

Правоохоронці встановили обставини, які свідчили про необережність матері відносно своєї дитини. На момент прибуття поліцейських жінка не змогла пояснити своєї поведінки, розповіли у поліції.

Молоду матір госпіталізовано. Триває перевірка.