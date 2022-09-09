Відомий музикант та телеведучий Коля Сєрга, який зараз захищає нашу країну від окупантів у лавах ЗСУ, звернувся до білорусів із незвичайною пропозицією.

Він показав їм “українську версію” Олександра Лукашенка, якого порадив зробити президентом Білорусі замість чинного самопроголошеного диктатора, пише Оглядач.

На посаду білоруського голови артист запропонував поставити українського військовослужбовця з Тернополя, який зовні дуже схожий на “оригінального” Лукашенка. Спільними кадрами з українцем Сєрга поділився у своїх InstaStories.







“Дорогі друзі-білоруси, слухайте. Якщо вам так подобається зовні Лукашенко, що ви так довго не можете його позбутися, то я вам знайшов відмінну заміну. Дивіться: порядний, хоробрий, мужній. Все, забирайте! А того нах*р!” – звернувся до громадян сусідньої країни музикант.

Чоловік із Тернополя, який має такі ж вуса, лисину і навіть розріз очей, як у самопроголошеного президента РБ, жваво помахав рукою в камеру та передав шанувальникам Сєрги з Білорусі привіт.