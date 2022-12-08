Навряд чи хтось сперечатиметься, що нинішня ситуація в країні – вельми сприятливе середовище для появи і бурхливого розвитку всіляких депресій, неврозів і психічних відхилень.

Он у Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців. При цьому близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування. А міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, якими можуть бути наслідки впливу війни на психіку українців. Зокрема:

психічні розлади мають негативний вплив на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми, онкології;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% (у 4 рази частіше, ніж інші) осіб з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

люди з психічними розладами більш схильні до куріння, важче кидають та в середньому курять більше…

І так далі в такому ж оптимістичному ключі.

Власне, число усіляких психічних відхилень у нас, здається, невпинно зростало і до російського вторгнення, а тепер прогресія з арифметичної загрожує перерости в геометричну. Коли завиває сирена повітряної тривоги – тут уже не до витягування на кушетці й повторювання мантри “Моє тіло розслаблене. Я спокійний (на), цілком спокійний (на)”. І постійну дилему, що терзає душу (вдарять чи не вдарять по нас ракетою?), теж важко назвати фактором, сприятливим для нормального психоневрологічного стану.

Ось для таких випадків і стають в пригоді рекомендації медиків. Їх їм, довелося десь прочитати, дуже легко давати, оскільки вони нічого їм не коштують. Ось, приміром, перелік цінних порад для якомога більш безболісного подолання нинішніх негараздів, що їх дає один з телеграм-каналів:

Поставити телефон в режим тиші, відключити мобільний інтернет, прибрати зі столу сторонні предмети;

Повертатися до роботи поступово, починаючи з кількох годин на день. Добре, якщо вдасться завчасно, наприклад, звечора, спланувати й записати завдання;

Робити триваліші та більш часті перерви;

Відпочивати, вийти на свіже повітря, або просто розслабитися і посидіти із заплющеними очима, послухати музику;

Доглядати за собою, слідкувати за своєю зовнішністю;

Займатися хобі: малювати, вирощувати квіти на підвіконні, читати книжки, медитувати

Мати невеличкі задоволення. Наприклад, купувати смаколики у найближчій кав’ярні.

Ось що, виявляється, є запорукою відновлення і підтримання нормального психологічного стану. Щоправда, прочитавши ці рекомендації, одразу й не збагнеш, яких життєвих ситуацій вони стосуються: війни, розлучення, відновлення після грипу, чи, може, виходу з тяжкого запою?

А ще той же канал оприлюднив цілу інструкцію для тих, хто мав нещастя постраждати від сексуального насильства. Ось що їм належить зробити:

Залиште місце злочину, забезпечте собі фізичну та психологічну безпеку, наскільки це можливо;

Максимально задокументуйте злочин;

Проведіть фото/відео фіксацію та зафіксуйте можливих свідків.

Необхідно зібрати сліди біологічного походження (сліди нападника на тілі, під нігтями тощо).

Уявляєте собі бідолашну дівчину чи жінку, яка щойно зазнала наруги, але, незважаючи на це: 1) методично документує злочин; 2) холоднокровно здійснює фото/відео фіксацію та фіксує свідків; 3) ретельно збирає сліди нападника на тілі. Я, звісно, невіглас в криміналістиці, зокрема, віктимології (галузь, що вивчає жертви злочинів), але можливість виконання цих настанов здається мені, скажімо так, малоймовірною. Але поради, які нічого не коштують, напевно, давати легко…