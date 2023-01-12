Вперше з початку широкомасштабного вторгення було зафіксувано позитивну зміну бюджетів, що виділяються на зовнішню рекламу. Рекламні щити, сітілайти, скроли, білборди знов користуються високим попитом. У цю позитивну динаміку увійшла лише зовнішня реклама. Преса та радіо хоч і сповільнило падіння, але все ще залишаються в мінусі. А це означає, що зараз саме час просувати товари та послуги через носії зовнішньої реклами.

Що було з білбордами до шірокомасштабного наступу?

Війна в Україні серйозно вдарила по усіх маркетингових напрямах. Бюджети, які витрачаються на просування, стрімко впали у березні 2022 року. Але інтернет та ТБ досить швидко адаптувалися до нових умов та відновили лідерські позиції на рекламному ринку. Зовнішня реклама почала відновлюватися лише влітку 2022 року.

Тим часом у світі результати досліджень наштовхують представників статистики на певні прогнози. На їхню думку, вже у 2026 році витрати рекламодавців на зовнішню рекламу у світі досягнуть 50 млрд доларів. Понад 95% провідних топ-менеджерів у сфері маркетингу очікують стрімке зростання Out of Home у найближчі два роки.

Що робити з новими результатами?

Зростання попиту на рекламні носії у світі та містах України говорить лише про одне: цей формат просування обов’язково слід використовувати в рамках рекламних кампаній, що проводяться. Він дозволить вам:

Вивести на ринок новий продукт і підвищити попит на нього у перші дні продажів;

Провести масове інформування необхідної аудиторії;

Сформувати позитивне ставлення споживачів та донести до них через білборди потрібний імідж бренду;

“Провести” покупця до точки здійснення покупки;

Підвищити впізнаваність компанії в області для досягнення більшої довіри та розширення клієнтської бази і не лише.

При цьому важливо розуміти, що за умови виконання прогнозів рекламної агенції IDMedia, розцінки розміщення зовнішньої реклами підвищуватимуться, а кількість вільних поверхонь для розміщення зовнішньої реклами зменшуватиметься. Тому зволікати з орендою потрібних конструкцій не варто. Чим раніше ви вийдете на ринок зовнішньої реклами, тим простіше вам буде досягти потрібних результатів просування з мінімальними витратами.

Як просуватися бренд через білборди?

Просування через зовнішню рекламу зводиться до розміщення рекламних матеріалів на сітілайтах, білбордах, брандмауерах та інших носіях. Перевагу необхідно віддавати конструкціям, які:

Розміщені на зручній для сприйняття інформації відстані;

Встановлені у місцях максимального накопичення цільових споживачів підприємства;

Гармонійно вписуються в навколишню інфраструктуру, архітектуру;

Відповідають актуальним вимогам споживачів.

Орендувати такі конструкції ви можете в IDMedia. Рекламна агенція пропонує повний перелік носіїв зовнішньої реклами та забезпечує комплексну допомогу з організації просування на вулицях України. Тут ви можете орендувати щити у будь-якому районі на будь-який необхідний термін. Вибрати відповідні конструкції та забронювати їх можна дистанційно – на сайті рекламного агентства. Тут же ви знайдете рекомендації щодо зовнішнього просування та зможете зв’язатися з менеджером АйДіМедіа за телефоном 0 800 33 53 55.