Вихідними у Тернополі відновив роботу нічний клуб «Pulse». Втім, через порушення санітарно-епідеміологічних правил поліцейські притягнули власника закладу до відповідальності.

А загалом протягом вихідних правоохоронці склали вісім адміністративних протоколів.

У нічному клубі «Pulse» зібралася значна кількість людей, які не зважали на жодні карантинні обмеження, – розповів на засіданні міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца. Відтак власника закладу чекає адміністративна відповідальність.

«Вихідними відбулося відкриття закладу «Pulse», виявили порушення, складаємо протокол. Там було дуже багато людей, всі норми, які можна було порушити, там було порушено. За вихідні маємо вісім напрацювань, буде складено ще вісім протоколів. Минулого тижня було складено 10 адміністративних протоколів: до відповідальності притягнуто 6 ресторанів, 4 магазини. Мобільні групи, які створені із представників міської ради, муніципальної інспекції, поліції, держпродспоживслужби, вони є ефективними. Пропоную надалі застосовувати їхню роботу».

Правоохоронці проводитимуть перевірки закладів громадського харчування і магазинів протягом цього тижня. Порушників одразу штрафуватимуть, до попереджень уже не вдаватимуться.

Софія Романська