Головне призначення металевих стелажів — оптимізація вільного простору у приміщеннях, де вони застосовуються. Використовуватися такі конструкції можуть практично скрізь, адже важлива їхня перевага полягає в підвищеній надійності й міцності, що дозволяє гарантувати цілісність та збереження розміщуваних на полицях товарів і вантажів. Металеві стелажі мають великий термін служби, тому капіталовкладення у їх придбання дуже швидко окупається. Основними параметрами, які потрібно враховувати при їх виборі, є габарити, кількість ярусів та величина несучої здатності.

Поличні стелажі: переваги використання

Найпоширенішим видом системи зберігання є металевий стелаж поличного типу. Він являє собою збірно-розбірну конструкцію, яка складається з вертикальних опор та горизонтальних балок. Найважливіші елементи — це полиці з металу або дерева, застосування яких залежить від видів розміщуваних на них товарів. Використовується таке обладнання в різноманітних сферах та галузях, а саме:

у побуті — з їх допомогою відбувається облаштування комор, гаражів, льохів, підвалів і навіть кімнат у будинку;

на виробництві — вони використовуються в цехах для зберігання продукції, що виготовляється, та робочих інструментів;

у торгівлі — широко розповсюджені поличні стелажі у складських приміщеннях, де здійснюється робота з великою кількістю штучного та різнотипного товару. Щодня кожна людина зустрічається з металевими конструкціями поличного типу, відвідуючи торговельні центри або супермаркети.

Головна перевага поличного стелажа полягає у його універсальності. На полицях можна зберігати будь-які предмети чи товари. Крім того, вони не вимагають застосування спеціалізованої техніки для виконання розвантажувально-навантажувальних робіт. Доступ до товарів залишається завжди відкритим, що спрощує не тільки їх пошук, але й можливість швидкого відвантаження.

Палетні системи зберігання та їх різновиди

У складських приміщеннях з великим товарообігом використовуються палетні стелажі. Їх відмітною особливістю є призначення: вони застосовуються для зберігання однотипних товарів, які розташовуються на піддонах. Складаються з вертикальних рам та горизонтальних траверсів, які одночасно виступають у якості опор для складування піддонів. При експлуатації вимагають обов’язкового застосування спеціальної вантажопідіймальної техніки.

Палетні системи зберігання поділяються на наступні різновиди:

Фронтальні — найпростіший варіант обладнання, яке отримало таку назву через виконання завантажувальних та розвантажувальних маніпуляцій із фронтальної (лицьової) сторони конструкції. Набивні — внаслідок відсутності проходів між рядами за їх допомогою відбувається раціональне використання вільної площі приміщення. Відрізняються вони від фронтальних тим, що складування піддонів з вантажем відбувається в послідовному вигляді, тобто один за іншим (до заповнення осередку). Гравітаційні — відрізняються автоматизованим процесом складування. Піддони, внаслідок своєї сили тяжіння, переміщаються роликовим контейнером від зони завантаження до області розвантаження, що значно підвищує продуктивність роботи складу.

Вибір конкретного виду стелажа залежить від специфіки роботи складського приміщення. При цьому важливо враховувати, що обладнання має повністю відповідати нормам надійності та безпеки. Отримати 100-відсоткову впевненість у цих показниках можна, якщо вибирати конструкції, вироблені на спеціалізованому заводі, яким є компанія «Форстор».