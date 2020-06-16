Кримінальна пригода трапилася в селі Чернихів 14 червня.

На подвір’я місцевої жительки зайшло декілька жінок ромської національності. Одна з них попросила напитись холодної води, скаржилась на погане самопочуття. Нахабні гості без запрошення увійшли до домівки. Господиня намагалася вигнати їх з хати, однак троє зловмисниць зуміли проникнути з коридору до кімнати, а решта розмовами відволікали пенсіонерку. Крадійки швидко знайшли у сховку тисячу гривень і злочинна трійця покинула помешкання.

Жінка одразу помітила крадіжку, кинулася за злодійками, однак ті сіли в автівку і поїхали. Транспорт та пасажирів добре роздивилася сусідка потерпілої, вони розповіли про злочин старості села, а той одразу зателефонував в поліцію.

Поліцейські спинили підозрюваний транспортний засіб поблизу села Вертелка. Трьох крадійок затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двоє жінок родом з Харківщини, одна – жителька Запоріжжя.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Працівники поліції перевіряють причетність затриманих до скоєння інших аналогічних злочинів на території області, слідчі дії тривають.