У крадіжці заощаджень пенсіонерки співробітники Заліщицького відділення поліції підозрюють трьох жінок. Правоохоронці встановили автомобіль, на якому пересувалися зловмисниці, та вживають заходів для розкриття злочину.

Потерпіла від крадіжки – 84-річна жителька Товстенської селищної територіальної громади. Зі слів жінки, до неї на подвір’я прийшла невідома жінка і попросила води. Пенсіонерка не відмовила та сказала зачекати на вулиці. Допоки вона набирала воду, незнайомка зайшла в будинок та почала розмову з господинею. Згодом за зловмисницею в помешкання прийшли ще дві жінки. Допоки двоє із них відволікали увагу пенсіонерки, а їхня спільниця в цей час знайшла сховок з грошима та викрала 17 тисяч гривень. Після цього усі троє втекли.

Поліцейські розшукують зловмисниць, які, зі слів очевидців, пересувалися на синьому автомобілі марки «Москвич». Відомості за даним факто внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Жителів області поліцейські застерігають не пускати до своїх господарств чи помешкань незнайомців. Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, які ходять по будинках під різними приводами, не будьте байдужими, зателефонуйте на лінію «102». Поліцейські виїдуть, перевірять документи у незнайомців та з’ясують мету їхнього візиту.