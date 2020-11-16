Жителька райцентру впустила до помешкання невідомих та втратила усі заощадження.

На подвір’я пенсіонерки зайшли троє жінок та чоловік ромської національності. Одна з незнайомок попросила води, скаржилася на погане самопочуття. Господиня зайшла до хати, а непрохані гості увійшли слідом. Усі метушилися біля хворої, а потерпіла навіть не помітила, що зловмисники встигли проникнути до іншої кімнати та обнишпорити її. Коли все ж змогла спровадити ромів з хати, вирішила перевірити, чи щось не пропало. Тоді й виявила відчинений сервант. Зі сховку зникли геть усі гроші: 1000 доларів, 13 тисяч гривень ще й декілька польських купюр. Злодії розжилися на майже 50 тисяч гривень.

Жінка кинулася надвір, однак крадії одразу сіли в авто і втекли. Вона зателефонувала в поліцію. Правоохоронці встановлють особи зловмисників.