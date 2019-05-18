Жертвою чотирьох невідомих жінок стала пенсіонерка із села Мишковичі Тернопільського району.

Як розповідають у поліції, близько 12 години на її подвір’я зайшли особи ромської національності з дитиною і попросили погодувати маля. Старенька не змогли відмовити. Зі слів пенсіонерки, непрохані гості стали пропонувати якийсь крам: носили з машини ковдри, покривала, розкладали в будинку, але коли бабуся відмовилася будь що купувати – подалися геть. Через декілька годин, коли повернулася додому донька і старенька розповіла їй про візитерів, молода жінка кинулася до сховку з грошима, а там – порожньо. З помешкання зникло понад двадцять тисяч гривень, майже вісімсот євро та триста американських доларів. Поліцейські вживають оперативних заходів, аби встановити та затримати крадійок.

Відомо, що останні пересувалися на автомобілі марки «Опель» темно-зеленого кольору на іноземній реєстрації. Одна з жінок було приблизно 50-річного віку, троє інших молодші: від 25-ти до 30-ти років. З ними було маля віком до року.

Поліцейські також застерігають краян не довіряти незнайомцям і не пускати їх до власних помешкань. Якщо ж незнайомці наполегливо намагаються потрапити до вашої оселі, негайно телефонуйте на лінію 102.