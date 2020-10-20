У крадіжці 10 тисяч гривень з помешкання 81-річної жительки Теребовлянського району співробітники місцевого відділу полії підозрюють трьох жінок ромської національності.

Поліцейські встановили автомобіль, на якому пересувалися зловмисниці та вживають заходів щодо розкриття злочину.

Повідомлення по крадіжку надійшло до правоохоронців від сина потерпілої. Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що вдень на подвір’я 81-річної пенсіонерки зайшли троє жінок віком 35-40 років. Незнайомки напросилися до будинку попити води. Допоки двоє лиходійок розмовами відволікали стареньку, їхня спільниця викрала зі сховку 10 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та за допомогою камери відеоспостереження встановили транспортний засіб, на якому їхали зловмисниці. Їх розшукують.

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