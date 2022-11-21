Попрощатися прийшли більше тисячі людей: у селі на Тернопільщині провели в останню путь двох Героїв. ФОТО

18 листопада Великодедеркальська громада попрощалися з Віталієм Кривенком та Миколою Фурманом. Віталію було всього 25 років, Миколі – 32.

Провести в останню дорогу загиблих Героїв прийшли більше тисячі людей – близькі, рідні, друзі, односельці, побратими, духовенство, представники влади, військові.

“Україна втрачає найкращих, найсміливіших, цвіт нашої нації. У Віталія залишилась молода дружина з якою він нещодавно одружився, батьки, сестра та брат, який теж боронить державу від заклятого ворога. Без батька залишився 11-річний син Миколи, вдовою дружина, тато та брат більше його не обіймуть”, – зазначили у Великодедеркальській об’єднаній територіальній громаді.

З почестями Героїв поховали в рідному селі Матвіївці. В церкві Покрови Пресвятої Богородиці священики ПЦУ на чолі з архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором відслужили заупокійну панахиду. Під час виконання державного гімну труни з загиблими воїнами покрили синьо-жовтими стягами, які потім вручили на знак пошани близьким.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблих бійців.

“Вічна слава та шана загиблим Героям! Нехай душі спочилих оселяться, де праведні спочивають! Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.