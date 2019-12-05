4 грудня відбулася зустріч керівництва Тернопільської обласної ради та уповноважених представників фракцій, під час якої кожен наголосив на недопущенні реалізації сценарію Путіна в Україні.

На заході також було підтримано заяву політичних партій “Європейська солідарність”, “Голос” і ВО “Батьківщина” щодо недопущення порушення національних інтересів України під час зустрічі в Нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, що відбудеться 9 грудня.

Як повідомив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, на майбутніх переговорах не має бути прийнято жодних компромісів щодо унітарної держави і федералізації, жодних компромісів щодо роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном та інше.

— У Парижі має відбутися Нормандський формат, де говоритимуть про безпеку України. А вчора, 3 грудня у Верховній Раді України політичні партії зробили заяву щодо непроходження “червоних ліній” на Сході України. Політсили зобов’язались координувати свої дії для забезпечення непорушності цих “червоних ліній” і дотримання національних інтересів нашої держави. Ми також не повинні допустити якогось іншого виборчого законодавства на окупованих територіях. Російські війська не повинні перебувати на території Донбасу. Ми повинні також наголошувати на тому, що Крим повинен бути за Україною. Має бути забезпечено принцип дотримання національних інтересів – збереження єдиної цілісної Української держави, відкидаючи усякі пропозиції щодо унітарності. Потрібно нагадати усім українцям, що чимало українських військових загинуло, захищаючи рідні кордони. Цю позицію висловлюємо від імені керівників фракцій Тернопільської облради, оскільки зараз у нас не має можливості провести позачергову сесію щодо цього питання. Звертаємося із цією позицією до Верховної Ради України, президента України та представників органів місцевого самоврядування усіх рівнів. Ми підтримуємо те прагнення, що Україна має бути цілісною та незалежною державою, — наголосив Віктор Овчарук.

Голова облради підмітив, що безпека України має бути на першому місці. Тому не потрібно йти на жодні компроміси агресора й наголошувати на: припиненні вогню, виведенню російських військ і зброї з території України, поверненні контролю України над українсько-російським кордоном.

Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк був єдиним із паном Віктором у тому, що виклики, які стоять перед Україною напередодні “нормандської” зустрічі, можуть поставити під ризик саму українську державність.

— Всеукраїнське об’єднання «Свобода» ніколи не очікувало нічого позитивного від зустрічі керівництва нашої держави ані в рамках «мінського процесу», ані в Нормандському форматі. Кожен із нас розуміє, що на такій зустрічі умови диктує наш ворог. Там присутні і бізнес-партнери Російської Федерації – Німеччина та Франція. А всі обговорення ґрунтуються на здачі українських інтересів, умиротворення України, яка не повинна відстоювати власні інтереси. Ми повинні вести до переможного кінця війну за свою землю проти нашого одвічного ворога. Отож ми не очікуємо нічого хорошого від зустрічі лідерів країн у Парижі. Бо розуміємо, що наші противники готують Україні пастку. Також аналізуючи останні процеси в нашій державі, ми розуміємо, що представники нової влади не бояться підступу ворога і навіть готові піти на його умови, що неприпустимо. Тож ми підтримуємо спільну заяву політичних фракцій Тернопільської облради щодо недопущення втрати національних інтересів та суверенітету, що може трапитися під час зустрічі. А якщо ми побачимо, що вище керівництво держави буде готове піти на поступки ворога, будемо брати на себе функцію захисту національних інтересів. Впевнений, що як Тернопільська облрада, так і інші місцеві ради, впораються із завданням захисту українців на власній землі, — повідомив Олег Сиротюк.

В підсумку зустрічі керівництво обласної ради та уповноважені представники фракцій підписали заяву до очільників країни, органів місцевого самоврядування усіх рівнів із закликом «….не допустити капітуляції України!»