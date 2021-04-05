Попався: у Тернополі патрульні зупинили автомобіль з підробленими документами

Ще одну автівку з, ймовірно, підробленими документами виявили тернопільські патрульні.

Вчора близько 10-ї години, патрулюючи на вул. А. Живова, інспектори помітили автомобіль Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські зупинили автівку та, під час перевірки документів згідно з базами даних, виявили невідповідність номера кузова автомобіля з даними в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, для подальшого з’ясування обставин цієї події.