Попалася на п’ятій спробі: злодійка за місяць чотири рази обікрала крамницю з одягом

Упродовж місяця зловмисниця декілька разів навідувалася до магазину та виносила звідти непомітно товар. Під час чергової крадіжки її піймали працівники торгового закладу та викликали поліцію.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від керуючої магазину одежі про те, що невідома жінка намагалися скоїти крадіжку товару. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що протиправне вчинила 30-річна жителька обласного центру. Жінка вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

Під час перевірки з’ясувалося, що тернополянка причетна ще до чотирьох фактів викрадення товару з цього ж магазину. Камера відеоспостереження зафіксувала злочини, вчинені жінкою. Загальна сума збитків становить близько 10 000 гривень.

За усіма фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.