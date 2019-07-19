Вже четвертий день йде робота щодо побудови нового мосту через річку Серет у селі Лисівці.

Відновлення робіт відбулося за сприяння депутата Тернопільської обласної ради, кандидата у народні депутати Володимира Іванишина. Також найближчим часом, на період будівництва, буде організовано тимчасовий переїзд.

Нагадаємо, знаний тернопільський політичний діяч Володимир Іванишин, який балотується до парламенту від партії “Сила і честь”, відвідав село Лисівці у Заліщицькому районі на Тернопільщині.

Ще на початку липня Володимир Іванишин пообіцяв, що ремонт мосту у найближчий час відновиться.

Додамо, що питання ремонту мосту у Лисівцях, який обвалився взимку цього року, залишається актуальним. Проте тривалий час ремонтні роботи споруди не провели. Люди скаржаться, оскільки кажуть, що у багатьох на другому боці від річки залишились поля та городи, до яких тепер неможливо заїхати.

Як зазначив тоді Володимир Іванишин, про проблему знає і готовий контролювати ситуацію аж до її вирішення.