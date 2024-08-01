Колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у вимаганні 2,4 млн грн хабаря, з другої спроби поновився на посаді.

У четвер, 1 серпня, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка про поновлення на посаді та виплату 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Нагадаємо, у червні 2023 року Головка затримали за підозрою у вимаганні 2,4 млн грн хабаря у бізнесмена.

За версією слідства, 41-річний Михайло Головко та двоє колишніх заступників керівника Тернопільської ОВА (Ігор Дем’янчук та Ігор Гайдук) вимагали гроші у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктури, які 2022 року проводило комунальне підприємство Тернопільської облради. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря. НАБУ також оприлюднило відео розмов Головка.

Під час обшуків 27 червня 2023 року у кабінеті Михайла Головка правоохоронці знайшли вибухівку. На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехнічні спеціалісти.

Згодом, 28 червня 2023 року, ВАКС заарештував Михайла Головка та призначив йому два місяці арешту з альтернативою 805 тис. грн застави. Такий самий запобіжний захід обрали для заступників голови Тернопільської ОВА. Наступного дня Головко вийшов з СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу, бо суд не відсторонив його від виконання обов’язків. Однак у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Головка.

У листопаді 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід і призначив підозрюваного у вимаганні хабарів Головку цілодобовий домашній арешт. Чиновник намагався поновитися на посаді у березні 2024 року, але Тернопільський окружний адміністративний суд не задовольнив позов.

Додамо, що Михайло Головко став головою Тернопільської обласної ради від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. Раніше він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода».

Марія Масюк, ZAXID.NET