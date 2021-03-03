Трохи особистого: можливо, вмер в мені дослідник в галузі лінгвістики…

Віддавна мене цікавило значення (або ж семантика ) слів і словосполучень. Справді цікаво, чому, приміром, коротеньке слово “коса” може мати три значення. А щойно вжите мною “мати” може мати (тавтологія?) різні значення в різних частинах мови (через це плутався, вперше побачивши переклад роману Е.Хемінгуея “Мати чи не мати”).

Тепер, відчуваю, давнє захоплення наче повернулося – від учорашнього дня, коли прочитав на сайті новин інтригуюче повідомлення “Сів за кермо в стані наркотичного сп’яніння – отримав два протоколи за дві години”, мене дуже цікавить значення слова “усунути”. У прочитаному матеріалі йшлося про те, що поліцейські “зупинили автівку та під час спілкування з водієм виявили в останнього ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився в присутності двох свідків. Поліцейські склали на водія відповідні адміністративні матеріали та усунули чоловіка від керування автомобілем“. А далі: “Не минуло й години, як вже на вулиці Тернопільські, інспектори помітили той самий автомобіль ВАЗ 21099, а за кермом перебував той самий водій. Поліцейські зупинили транспортний засіб та знову склали на водія протокол”.

Отож – до значення слова “усувати”. Згідно словника, воно означає “доводити що-небудь до зникнення, припиняти існування; ліквідувати”. Нічого не скажеш – суворі терміни. Навряд чи наші цивілізовані патрульні отак просто взяли – і ліквідували порушника (це ніяк не підтверджується подальшим ходом подій, який “по-кіношному” можна було б назвати “Затримання того самого на тій самій автівці: дубль другий”). Тоді як можна зрозуміти “усунуличоловіка від керування автомобілем”? Що це за така делікатна форма “усунення”, якщо “обдовбана” істота через годину (!) попалася на тій же (!!) автівці й в такому ж стані? Можливо, вона означає просте кивання пальцем, мовляв, дивись, не бешкетуй більше, а то…? Чи поліцейським не вистачило повноважень (на що вони люблять нарікати), щоб рішуче присікти подальші гасання істоти в неадекватному стані? Чи не вистачило бажання і службової відповідальності?

Після цього їх і самих варто б усунути. В їхньому розумінні це, напевно, означає підвищити в посаді…