Понат три сотні спортсменів боролися у Тернополі

10/12/2018 Розмір тексту:

Цими вихідними в Тернополі завершився XVIIІ міжнародний юнацький турнір з греко-римської боротьби, пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту В. Дем’яного.

Змагання проходили на базі педагогічного університету. Серед учасників – чимало команд із-за кордону.

Це традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби, який зібрав понад три сотні спортсменів: п’ять команд із закордону та 29 команд з України.

«Змагання відбулися у спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету. Вони стартували 7-го грудня о 9:00. Змагалися не лише наші земляки, а й команди із Молдови, Румунії, Білорусі, а також із різних областей України: Вінницької, Донецької, Закарпатської, Полтавської, Сумської, Львівської, Івано-Франківської областей і міста Тернополя», – повідомив головний суддя змагань, заслужений тренер України Андрій Телебан.

Як повідомили організатори, змагання відбувалися у трьох вікових групах. Серед переможців – чимало наших земляків.

Софія Романська