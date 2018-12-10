Понат три сотні спортсменів боролися у Тернополі
Цими вихідними в Тернополі завершився XVIIІ міжнародний юнацький турнір з греко-римської боротьби, пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту В. Дем’яного.
Змагання проходили на базі педагогічного університету. Серед учасників – чимало команд із-за кордону.
Це традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби, який зібрав понад три сотні спортсменів: п’ять команд із закордону та 29 команд з України.
«Змагання відбулися у спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету. Вони стартували 7-го грудня о 9:00. Змагалися не лише наші земляки, а й команди із Молдови, Румунії, Білорусі, а також із різних областей України: Вінницької, Донецької, Закарпатської, Полтавської, Сумської, Львівської, Івано-Франківської областей і міста Тернополя», – повідомив головний суддя змагань, заслужений тренер України Андрій Телебан.
Як повідомили організатори, змагання відбувалися у трьох вікових групах. Серед переможців – чимало наших земляків.
Софія Романська
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