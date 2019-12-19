Вісімдесят п’ять відсотків безробітних Тернопільщини мають вищу освіту, проте на ринку праці потребують людей, які мають робітничі професії.

Питання працевлаштування обговорили на другому Регіональному кар’єрному форумі “Профорієнтація-2019. Архітектор кар’єри”, повідомляє TV-4.

Цього разу організатори облаштували також кілька IT-локай, де можна було покерувати дроном чи роботом, ознайомитися з системою “розумний дім” та попрацювати на 3D принтері. Так намагаються зацікавити молодь працювати у сфері IT. Адже вона зараз одна з найприбутковіших в Україні.