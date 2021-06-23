“Шануємо пам’ять захисників України” – велопробіг під такою об’єднав ветеранів російсько-української війни. Бійці вже подолали майже півтисячі кілометрів. Під час поїздки ветерани вшановують пам’ять воїнів, які загинули у боротьбі за Україну.

Ветерани вже побували у чотирьох містах – Ужгороді, Стрию, Львові і Тернополі. Як зазначив координатор акції у Тернополі Микола Казюк, велопробіг триватиме протягом тижня.

«Ми вшановуємо пам’ять загиблих Захисників, які віддали своє життя за Україну. У містах слідування велопробігу учасники зустрічаються з представниками органів місцевої влади, родинами загиблих воїнів, ветеранами війни, місцевими жителями та молоддю. Велопробіг слідує за таким маршрутом: Ужгород – Стрий – Рогатин – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Житомир – Київ. На шляху від Ужгорода до Києва до велопробігу долучаються представники громадських організацій, учасники АТО/ООС, учасники бойових дій з різних регіонів України, аматори велосипедного спорту».

За тиждень учасники велопробігу планують проїхати понад 1000 км і відвідати 8 міст України.