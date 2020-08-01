Більше тисячі випускників у Тернополі вийшли на урочисту ходу. Долучилися до свята також їхні батьки, вчителі, друзі, всі охочі жителі обласного центру.

Відтак в місті частково обмежили рух транспорту. За дотриманням безпеки і порядку стежити поліцейські.

Випускники колоною рухалися з Руської до Центрального стадіону. Там нагороджували медалістів.

“Дуже рада, що випускний цього року таки відбувся. Ми чекали цього свята, цей день для нас особливий, ми прощаємося зі школою. Позаду всі шкільні роки, випробування на ЗНО. Попереду все нове, і сьогоднішній день чудовий. Маємо можливість останній раз побути разом, попрощатися зі школою”, – каже випускниця Вікторія Островська.

Спостерігали за парадом випускників сотні тернополян. Очолила урочисту ходу дівчина в сукні зі стометровим шлейфом. Втім, масковим режимом більшість присутніх знехтували, як і півтораметровою дистанцією. Як зазначила начальниця міського управління освіти Ольга Хома, цього року у Тернополі — 1409 випускників. Близько сотні одинадцятикласників вже отримали атестати та відмовилися брати участь в урочистій ході. Все ж більшість випускників хотіли проведення такого свята. Відтак на засіданні міського оперативного штабу дали дозвіл на його проведення.

Софія Романська

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