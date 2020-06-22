Станом на ранок 22 червня в Тернопільській області підтвердили 40 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію.
За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу видужало 10 осіб.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (25 осіб)
Тернопільський район (1 особа):
• с. Баворів – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 2
Козівський район (2 особи):
• смт. Козова – 1
• с. Геленки – 1
Лановецький район (6 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Грибова – 2
• с. Михайлівка – 1
• с. Нападівка – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Коновиця – 2
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
Усього в Україні підтверджено 37 241 випадків захворювання на COVID-19. За добу заразились на коронавірусну інфекцію 681 особа.
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