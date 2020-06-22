Станом на ранок 22 червня в Тернопільській області підтвердили 40 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу видужало 10 осіб.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (25 осіб)

Тернопільський район (1 особа):

• с. Баворів – 1

Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 2

Козівський район (2 особи):

• смт. Козова – 1

• с. Геленки – 1

Лановецький район (6 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Грибова – 2

• с. Михайлівка – 1

• с. Нападівка – 1

Шумський район (2 особи):

• с. Коновиця – 2

Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 2

Усього в Україні підтверджено 37 241 випадків захворювання на COVID-19. За добу заразились на коронавірусну інфекцію 681 особа.

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