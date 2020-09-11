На Тернопільщині за добу підтверджено 305 випадків зараження вірусом COVID-19.
На жаль, зареєстровано 3 летальних випадки. Померли 77-річний чоловік із села Нагоряни Заліщицького району, а також 51-річний чоловік та 68-річна жінка з Бучача.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (65 осіб)
Бережанський район (10 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Волиця – 1
• с. Куряни – 2
• с. Вільховець – 1
Борщівський район (34 особи):
• смт Скала-Подільська – 1
• м. Борщів – 9
• с. Шершенівка – 3
• с. Гуштин – 2
• с. Ланівці – 2
• с. Стрілківці – 5
• с. Іванків – 2
• с. Грошова – 1
• с. Урожайне – 1
• с. Михайлівка – 1
• с. Мушкатівка – 1
• с. Шупарка – 1
• с. Вережанка – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• смт Мельниця-Подільська – 3
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Підлісся – 1
• с. Порохова – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Соколів – 1
Гусятинський район (25 осіб):
• с. Яблунів – 2
• м. Хоростків – 4
• с. Перемилів – 2
• с. Самолузківці – 2
• с. Сидоріві – 1
• смт Гусятин – 1
• с. Трибухівці – 1
• м. Копичинці – 12
Заліщицький район (27 осіб):
• с. Кулаківці – 1
• м. Заліщики – 11
• с. Нирків – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Кулаківці – 1
• смт Товсте – 3
• с. Литячі – 1
• с. Щитівці – 3
• с. Щипівці – 1
• с. Поділля – 2
• с. Виноградне – 1
• с. Кошилівці – 1
Збаразький район (22 особи):
• с. Чернихівці – 2
• с. Травневе – 2
• с. Тарасівка – 2
• с. Колодне – 1
• м. Збараж – 3
• с. Залісці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• смт Вишнівець – 2
• с. Олашківці – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Гніздичне – 1
• с. Романове Село – 4
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
Козівський район (13 осіб):
• смт Козова – 5
• с. Криве – 1
• с. Купчинці – 3
• с. Росохуватець – 1
• с. Теофіпілка – 1
• с. Городище – 1
• с. Вимислівка – 1
Кременецький район (13 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 2
• с. Малі Бережці – 1
• с. Башуки – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Мала Горянка – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Великі Млинівці – 3
• с. Старий Тараж – 1
Лановецький район (3 особа):
• м. Ланівці – 1
• с. Верещаки – 1
• с. Вижгородок – 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 4
Підволочиський район (10 осіб):
• с. Колодіївка – 2
• с. Городниця – 1
• с. Панасівка – 1
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Скорики – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Носів – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Остальці – 1
Тернопільський район (42 особи):
• с. Чернилів-Руський – 3
• смт Велика Березовиця – 8
• с. Петриків – 4
• с. Романівка – 1
• с. Настасів – 3
• смт Великі Бірки – 5
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Лучка – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Біла – 2
• с. Мишковичі – 3
• с. Великі Гаї – 5
• с. Драганівка – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Соборне – 1
Чортківський район (18 осіб):
• м. Чортків – 10
• с. Колиндяни – 1
• с. Росохач – 2
• смт Заводське – 2
• с. Нагірянка – 2
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Бриків – 1
• с. Цеценівка – 1
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Васьківці – 2
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