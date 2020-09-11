На Тернопільщині за добу підтверджено 305 випадків зараження вірусом COVID-19.

На жаль, зареєстровано 3 летальних випадки. Померли 77-річний чоловік із села Нагоряни Заліщицького району, а також 51-річний чоловік та 68-річна жінка з Бучача.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (65 осіб)

Бережанський район (10 осіб):

• м. Бережани – 6

• с. Волиця – 1

• с. Куряни – 2

• с. Вільховець – 1

Борщівський район (34 особи):

• смт Скала-Подільська – 1

• м. Борщів – 9

• с. Шершенівка – 3

• с. Гуштин – 2

• с. Ланівці – 2

• с. Стрілківці – 5

• с. Іванків – 2

• с. Грошова – 1

• с. Урожайне – 1

• с. Михайлівка – 1

• с. Мушкатівка – 1

• с. Шупарка – 1

• с. Вережанка – 1

• с. Більче-Золоте – 1

• смт Мельниця-Подільська – 3

Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Підлісся – 1

• с. Порохова – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Соколів – 1

Гусятинський район (25 осіб):

• с. Яблунів – 2

• м. Хоростків – 4

• с. Перемилів – 2

• с. Самолузківці – 2

• с. Сидоріві – 1

• смт Гусятин – 1

• с. Трибухівці – 1

• м. Копичинці – 12

Заліщицький район (27 осіб):

• с. Кулаківці – 1

• м. Заліщики – 11

• с. Нирків – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Кулаківці – 1

• смт Товсте – 3

• с. Литячі – 1

• с. Щитівці – 3

• с. Щипівці – 1

• с. Поділля – 2

• с. Виноградне – 1

• с. Кошилівці – 1

Збаразький район (22 особи):

• с. Чернихівці – 2

• с. Травневе – 2

• с. Тарасівка – 2

• с. Колодне – 1

• м. Збараж – 3

• с. Залісці – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• смт Вишнівець – 2

• с. Олашківці – 1

• с. Доброводи – 2

• с. Гніздичне – 1

• с. Романове Село – 4

Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

Козівський район (13 осіб):

• смт Козова – 5

• с. Криве – 1

• с. Купчинці – 3

• с. Росохуватець – 1

• с. Теофіпілка – 1

• с. Городище – 1

• с. Вимислівка – 1

Кременецький район (13 осіб):

• м. Кременець – 2

• м. Почаїв – 2

• с. Малі Бережці – 1

• с. Башуки – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Мала Горянка – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Великі Млинівці – 3

• с. Старий Тараж – 1

Лановецький район (3 особа):

• м. Ланівці – 1

• с. Верещаки – 1

• с. Вижгородок – 1

Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 4

Підволочиський район (10 осіб):

• с. Колодіївка – 2

• с. Городниця – 1

• с. Панасівка – 1

• смт Підволочиськ – 1

• м. Скалат – 2

• с. Новосілка – 1

• с. Скорики – 2

Підгаєцький район (1 особа):

• с. Носів – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Остальці – 1

Тернопільський район (42 особи):

• с. Чернилів-Руський – 3

• смт Велика Березовиця – 8

• с. Петриків – 4

• с. Романівка – 1

• с. Настасів – 3

• смт Великі Бірки – 5

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Лучка – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Біла – 2

• с. Мишковичі – 3

• с. Великі Гаї – 5

• с. Драганівка – 1

• с. Грабовець – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Соборне – 1

Чортківський район (18 осіб):

• м. Чортків – 10

• с. Колиндяни – 1

• с. Росохач – 2

• смт Заводське – 2

• с. Нагірянка – 2

• с. Ягільниця – 1

Шумський район (7 осіб):

• м. Шумськ – 1

• с. Бриків – 1

• с. Цеценівка – 1

• с. Великі Дедеркали – 2

• с. Васьківці – 2

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