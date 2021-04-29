Понад триста людей госпіталізували на Тернопільщині через грип і ГРВІ

Понад триста жителів Тернопільщини госпіталізували через грип і ГРВІ протягом тижня. Загалом в області захворіло майже чотири тисячі осіб. Серед них понад третина – діти шкільного віку.

Попри зниження захворюваності, епідемічна ситуація залишається складною. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, захворюваність відповідає середній інтенсивності епідемічного процесу.

«Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 37,6%, 1498 осіб, школярів – 56,1% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 1,8%, ріст серед школярів – на 3,8%. Госпіталізовано за тиждень 314 осіб, із них 14 дітей».

На Тернопільщині від грипу цього сезону вакцинувалося майже чотири тисячі жителів краю. Це забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.