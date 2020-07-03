До поліцейських із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності співжителя звернулася жителька Збаражчини. Жінці вже не сила терпіти постійні побої та знущання.

23-річна жителька села Залужжя Збаразького району вже неодноразово зверталася до правоохоронців через сімейне насилля з боку 32-річного співмешканця. Поліцейські вже тричі складали щодо чоловіка адміністративні протоколи, два кримінальні провадження, де забіяка є підозрюваним у насиллі над співжителькою, скеровані до суду, проте зловмисник не зважає ні на що. У рамках третього кримінального провадження, розпочатого за статтею 126-1 ККУ, слідчі клопотатимуть про взяття зловмисника під варту, повідомляють у поліції.

Не зважаючи на те, що відповідальність за домашнє насилля стала жорсткішою, статистично цих ганебних фактів не поменшало. Зі слів старшого інспектора відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Тернопільській області Дмитра Адамовича, з початку року до поліцейських Тернопільщини надійшло понад три з половиною тисячі повідомлень про знущання домашніх тиранів над рідними та близькими. За 51 з них розпочато кримінальні провадження, складено 2615 адміністративних протоколів за статтею 173-2 КУпАП. Загалом на обліку перебуває 2855 осіб, схильних до домашнього насильства, серед них 313 жінок.