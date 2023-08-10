Понад три тисячі випадків: рівень домашнього насильства на Тернопільщині вражає

За сім місяців цього року до територіальних підрозділів поліції області надійшло 4889 заяв та повідомлень від громадян про домашнє насильство. Не усі факти знайшли своє підтвердження, проте поліцейські реагували на кожен такий виклик.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП, з початку року за результатами перевірок поліцейські склали 3158 адміністративних протоколів, винесли 1650 термінових заборонних приписи стосовно кривдників.

За сім місяців суди винесли 22 рішення з приводу обмежувальних приписів відносно осіб, які вчинили домашнє насильство, та 23 рішення про направлення кривдників на проходження корекційних програм.

На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насильства перебуває 1549 осіб, з них 229 – це жінки.

Нагадаємо, що за вчинення домашнього насильства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Так адміністративна відповідальність передбачає: штраф 170-340 грн, громадські роботи 30-40 годин, арешт до 10 діб.

Тоді як кримінальна відповідальність: громадські роботи 150-240 годин, арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років та позбавлення волі до 2 років.

Якщо Ви стали жертвою домашнього насильства – не замовчуйте це! Звертайтеся по допомогу до поліції за номером «102».