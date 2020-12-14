Станом на 1 грудня 2020 року від 117 суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ, наявна інформація про 328 вільних робочих місць та вакантних посад.

У тому числі на посади службовців – 130 вакансій, на посади за робітничими професіями – 170 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації – 28 вакансій. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 30 вакансій. Про це повідомляють у центрі зайнятості.

Всього за січень – листопад 2020 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 1140 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 6946 вільних робочих місця та вакантних посад.

Відповідно до ст. 47-1 ЗУ «Про зайнятість населення», роботодавцям виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″. Станом на 1 грудня 2020 року 442 роботодавців Тернопільської МТГ та Тернопільського району подали заяви до центру зайнятості на компенсацію допомоги по частковому безробіттю для 1875 найманих працівників. А також 3308 фізичних осіб-підприємців звернулись до центру зайнятості із поданням заяв для отримання допомоги по частковому безробіттю. У травні – листопаді 2020 року виплачено допомоги по частковому безробіттю на суму 34860,8 тис. грн.