«Проти ДІЙ торгівлі людьми» – просвітницьку акцію під такою назвою влаштували у Тернополі з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми.

Жителів міста інформували щодо цієї глобальної проблеми, а також розповідали, як не потрапити у торгівлю людьми.

На Тернопільщині статус постраждалих від торгівлі людьми отримало 35 жителів краю. Серед потерпілих — жінки, які зазнали сексуальної експлуатації за кордоном.

«Багато людей у пошуках кращої долі вирушають за кордон, не знаючи на які ризики вони йдуть, потрапляють у торгівлю людьми. І наше завдання — донести до людей, щоб вони не наражалися на небезпеку. Вирушаючи на роботу, потрібно знати свої права, щоб не потрапити у проблему торгівлі людьми. У нашій області вже є 35 людей, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, двоє жителів краю отримали такий статус у цьому році», – розповів начальник управління сім’ї та молоді області Ігор Чорний.

Наразі в області залишаються відкритими чотири кримінальні справи через торгівлю людьми, – зазначив начальник відділу боротьби із злочинами пов’язаними із торгівлею людьми ГУ Нацполіції області Олександр Буняк. Три кримінальні справи вже скерували до суду. Вони стосуються сексуальної експлуатації жінок в Італії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Софія Романська