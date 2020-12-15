Дотримання протиепідемічних обмежень в місті та райцентрах області перевірили під час рейдів працівники управління превентивної діяльності Нацполіції краю. Мобільні групи працювали з 7 по 13 грудня.

За тиждень поліцейські промоніторили роботу 99 суб’єктів господарювання щодо дотримання встановлених обмежень.

За період відпрацювань працівники поліції та патрульні поліцейські склали 47 протоколів та винесли понад 500 постанов за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей». Серед основних порушень: недотримання маскового режиму. Порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

З моменту запровадження карантину правоохоронці краю задокументували 2437 порушень протиепідемічних обмежень. 2370 протоколів вже направили до суду.

Найбільше протоколів складено на суб’єктів господарювання та інших відповідальних осіб щодо неправомірної роботи закладів. Також серед зафіксованих порушень: торгівля без засобів індивідуального захисту та недотримання карантинних обмежень у магазинах та громадському транспорті. 34 порушникам вже призначено штрафні санкції у розмірі 17 тисяч гривень.

Посилені превентивні заходи триватимуть і надалі.