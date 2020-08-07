За добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли, 531 особа одужала.

У Києві за останню добу зафіксовано 186 нових випадків захворювання на COVID-19, в Одеській області – 156, у Львівській області – 152, у Харківській області – 146, в Івано-Франківській області – 131, у Рівненській – 100 випадків. Про це пише Українська правда.

У Чернівецькій області – 94 нових хворих, у Київській області – 78, у Закарпатській – 76, у Волинській – 54, у Тернопільській – 35, у Вінницькій – 34.

Летальних випадків найбільше у Львівській області – 11. На Закарпатті померли 4 людини, в яких виявили коронавірус, в Одеській області – 3, в Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Кіровоградській – по 2, на Волині, Тернопільщині, Вінниччині, у Миколаївській та Сумській областях – по 1. У столиці Київ – цієї доби без втрат від COVID-19.

Загалом із початку березня в Україні було виявлено 78 261 хворого на коронавірус SARS CoV 2, із них 1 852 людини померли, а 43 055 вже одужали. Зараз хворобу намагаються подолати 33 354 людини.

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